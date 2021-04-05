2021/04/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي للملك عبدالله : العراق يدعم خطوات تعزيز الإستقرار في الأردن بغداد – الزمان اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ان العراق يدعم خطوات تعزيز الامن والاستقرار في الاردن الشقيق.وقال بيان حكومي تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الاردني ، واعرب خلاله عن موقف العراق الثابت من أمن الأردن […]

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