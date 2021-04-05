2021/04/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف رواتب المتقاعدين دفعة نيسان الجاري بغداد – الزمان باشرت المصارف الحكومية والمنافذ الاهلية ، بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين دفعة شهر نيسان الجاري بعد اشعار هيئة التقاعد الوطنية بصرف المستحقات.واطلقت الهيئة مساء اول امس رواتب شهر نيسان المتقاعدين لكافة.وكانت وزارة المالية قد اعلنت ، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.ودعت […]

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