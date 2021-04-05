حقوق الإنسان تحذر من تجاهل مطالب المحاضرين المجانيين

2021/04/05 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، من تجاهل مطالب المحاضرين المجانيين، فيما اعتبرت ذلك انتهاكا “صريحا” لحقهم في العيش والعمل.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تطال الحكومة للأستجابة لمطالب المحاضرين المجانيين الذين أشبعوا بالوعود بتخصيص درجات وظيفية لهم أو تحويلهم إلى عقود ضمن الموازنة العامة الاتحادية …

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