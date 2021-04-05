الداخلية تصدر 3 قرارات (وثيقة)

2021/04/05 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي،

الاثنين، صدور3 قرارات لتسهيل عمل

مفوضية الانتخابات.

وأظهرت وثيقة اليوم (5 نسان 2021)، أن

"وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر 3

توجيهات لتسهيل وتوفير كافة السبل

الادار

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