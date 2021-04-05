2021/04/05 | 21:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي،
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الاثنين، صدور3 قرارات لتسهيل عمل
مفوضية الانتخابات.
وأظهرت وثيقة اليوم (5 نسان 2021)، أن
"وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر 3
توجيهات لتسهيل وتوفير كافة السبل
الادار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر 3 قرارات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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