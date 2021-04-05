2021/04/05 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مدرب نادي كربلاء لكرة اليد

الحكومة المحلية بسبب عدم تقديمها اي

دعم مادي او معنوي للنادي رغم حصوله على

المركز الثالث عراقيا مبينا ان محافظ

كربلاء وعد النادي بوقت سابق بصرف مبلغ

15 مليون دينار ولم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب نادي كربلاء لكرة اليد ينتقد الحكومة المحلية:حققنا المركز الثالث عراقيا ولم يقدم لنا المحافظ حتى تهنئة بالانجاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب نادي كربلاء لكرة اليد ينتقد الحكومة المحلية:حققنا المركز الثالث عراقيا ولم يقدم لنا المحافظ حتى تهنئة بالانجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).