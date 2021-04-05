2021/04/05 | 21:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اُنتخب الشيخ همام حمودي، الاثنين، رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.وذكر مراسل “عراقي نيوز”، ان “الهيئة العامة للمؤتمر العام 13 للمجلس الأعلى الاسلامي يعيد انتخاب الشيخ همام حمودي رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في ختام اعماله مساء اليوم الاثنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



الشيخ حمودي رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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