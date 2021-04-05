صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1023 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/05 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1023 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 736 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1023 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

736حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع البلديات الثاني 44 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 219 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 67 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الأول 33حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 23 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 35 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 18 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 75 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 163 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 59 حالة من خلال الرصد الوبائي287 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية44 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /5515حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 /17حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .8 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 95417 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدةحالة في المدائن/ العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة 1211 حالات في الحسينية محلة الزهور / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 812حالات في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط 119حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .5 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .13حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء /9 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلونحالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي 44حلات في منطقة الوزيرية محلة 301 .6 حالة في منطقة حي القاهرة8 حالات في منطقة البنوك4 حالات في منطقة الجادرية3 حالات في الغزالية7 حالات في الكفاح4 حالات في الكريعات6 حالات في منطقة ام الكبر والغزلان4 حالات في المستنصرية4 حالات في منطقة جسر ديالى4 حالات في منطقة الزوية15 حالة في الاعظمية محلة / مقابل مستشفى النعمان / مرسة النعمان / الكوخ / السفينة / شارع الضباط / 332 / 314 / مستشفى النعمان / 312/ 310 / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 31439 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / 748 / المعسكرواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 112019 توفي منهم 1560 للاسف فيما اكتسب الشفاء 100081 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10378 “ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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