العراق: تحذير من الافراج عن 'حوت فساد' ادلى بمعلومات عن سياسيين

2021/04/05 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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حذر النائب يوسف الكلابي، الاثنين، من محاولة اطلاق سراح "حوت فساد" في وزارتي الصناعة والكهرباء، مبينا ان "الحوت" ادلى بمعلومات حول سياسيين وغيرهم.

وكتب الكلابي تغريدة على "تويتر" اليوم، (5 نيسان 2021)، جاء فيها، انه "بعد الجهد الكبير والبطل الذي قامت به لجنة 29 في القاء القبض على حوت فساد وزارة الصناعة والكهرباء والذي ادلى بالكثير من المعلومات حول سياسيين وغيرهم".

وأضاف "سمعنا ان هناك من يحاول البعض هذه الايام من التدخل والضغط لاطلاق سراحه بتدخل سافر بعمل اللجنة والقضاء".

واختتم الكلابي، تغريدته بالقول "نحذرهم بشدة وفي الجعبة الكثير".

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