2021/04/05 | 21:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: منطقتنا عانت كثيرا وحان الوقت للمضي نحو المستقبل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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