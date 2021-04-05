الكاظمي: الإمارات وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار

2021/04/05 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

- الإمارات وقفت إلى جانب العراق وشعبه في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار

- نثمن مبادرة الإمارات الرائدة إعادة بناء والجامع النوري ومنارته الحدباء وترميمهما

- زيارة البابا فرنسيس للعراق حملت رسائل مهمة أكدت جميعها أهمية تعزيز قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر

- منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل وأن تكون معاناتها جزءاً من الماضي

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