محافظ النجف وكالة يدعو إدارة مطار المدينة الدولي الى استحصال الاموال الموجودة بذمة شركات الطيران

2021/04/05 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / التقى محافظ النجف وكالة هاشم الگرعاوي ، بمدير مطار النجف الاشرف الدولي حكمت احمد المنسب قبل عدة أيام خلفا للمستقيل عيسى الشمري .واشار مكتب الگرعاوي في بيان صحفي، انه "تم الحديث عن وضع المطار الحالي وضرورة ارجاعه الى وضعه الطبيعي من خلال خطة متكاملة".ودعا الگرعاوي الى عقد اجتماعات سريعة مع الشركات التي بذمتها اموالا الى المطار واستحصال هذه الاموال بالطرق القانونية، مع ضرورة اكمال المشاريع التي من شانها ان تخدم مطار النجف الاشرف الدوليودعا الگرعاوي الى التشجيع من أجل الزيادة في عدد الرحلات الجوية والتي ارتفعت مع عمل الادارة الجديدة ووصلت الى ١٤ رحلة يومية ، وذلك بشكل يتناسب مع المطار وعدد الزائرين لاحداث حركة اقتصادية في المحافظة./انتهى.

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