الخارجية الأميركية: واشنطن لن تقدم تنازلات أحادية لطهران

2021/04/05 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن واشنطن "لن تقدم تنازلات أحادية" لطهران خلال محادثات فيينا، وإنها "لا تتطلع أو تتوقع محادثات مباشرة مع إيران" خلال المحادثات على الرغم من أنها "منفتحة على ذلك".

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