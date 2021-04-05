المعهد القضائي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الامريكية

2021/04/05 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان له يوم الاثنين، انه "بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وقعت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي مع رئيس الجامعة الامريكية في بغداد الدكتور مايكل مولنكس اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥ مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد تضمنت تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاكاديمي في الاختصاصات القانونية".

وحسب البيان فقد قدمت "الجامعة الامريكية في بغداد قدمت منحة تعليم اللغة الانكليزية لعدد من القضاة".

وقد حضر التوقيع القضاة الدارسين ونائبي رئيس الجامعة الامريكية كلا من السفير جون منزي ومايكل مكلن وعدد من اساتذة الجامعة التدريسين.

PUKmedia / إعلام مجلس القضاء الاعلى

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