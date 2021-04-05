الأمير الحسن يعلق على تكليفه بالتحقيق بالقضية الأردنية

2021/04/05 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق الأمير الحسن، عم الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على قرار تكليفه بالتحقيق في موضوع الأمير حمزة المتهم بـ”التخطيط لمؤامرة”، ضد ملك الأردن.وجاء في نص رسالة الأمير الحسن، […]

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