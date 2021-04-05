ملاحظات بصدد اسس السياسة الخارجية للحكومة العمالية في ايران - كورش مدرسي

2021/04/05 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كورش_مدرسي (رسالة الى منصور حكمت)ترجمة: فارس محمودقدم منصور حكمت في 24 اذار 2001 ندوة في جمعية ماركس تحت عنوان "هل بوسع الشيوعية في ايران ان تنتصر؟".في الجزء الخاص بالاسئلة والاجوبة، طرحت نقاط فيما يخص امكانية مقاومة الحكومة العمالية في ايران لرد فعل الدول البرجوازية.



لقد كان تأكيد حكمت، في حديثه، على ان يكون دعم ومساندة البشرية المتمدنة والطبقة العاملة العالمية حائلاً امام تدخل القوى العالمية وا ......





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