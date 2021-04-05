2021/04/05 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في

سلطنة عمان، الإثنين، 6 قيود جديدة

لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، بينها

منع إقامة صلاة تراويح رمضان في

المساجد، وحظر دخول البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عمان.. منع "تراويح رمضان" بالمساجد وحظر دخول البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عمان.. منع "تراويح رمضان" بالمساجد وحظر دخول البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).