اجراءات جديدة بشأن “العمرة” والصلاة بالحرم المكي في رمضان

2021/04/05 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاد مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، بإنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة خلال شهر رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.

وكشف المصدر المسؤول عن مجموعة من الضوابط في هذا الصدد، وهي “منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين”.

وأضاف أن “حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية”.

ولفت الى أن “عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق “توكلنا”، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة”، مؤكداً أن “المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية”.

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