ايران:جدول اعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يتركز غدا على تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخرى

2021/04/05 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اعلنت ايران ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يوم غد، لا يخلتف عن الاجتماعات السابقة ويتركز على رفع الحظر الامريكي عن البلاد واسلوب تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخرى".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطب زادة خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين :" ان ماسيحدث غدا هو في اطار الاجتماعات الدورية – الموسمية للجنة الاتفاق النووي المشتركة بين ايران ومجموعة 4+1، وذلك على غرار ما قمنا به خلال الاشهر والمواسم السابقة".واضاف:" ان جدول اعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يرتكز على رفع الحظر الامريكي الجائر عن ايران وبعبارة اخرى (مناقشة) آليات تنفيذ التعهدات من جانب الاطراف الاخرى، مضيفا ان هذا الامر لطالما شكّل موضوع اجتماعات اللجنة المشتركة، بما في ذلك الاجتماع غير الرسمي الاخير لوزراء خارجية مجموعة 4+1 مع ايران والذي عقد عبر الانترنت، حيث جرى نقاش جاد في هذا الخصوص كما جرت مباحثات جادة يوم امس ايضا ".وتابع:" : سيتضح غدا ما اذا كانت مجموعة 4+1 قادرة على تحقيق النقاط التي تركز عليها ايران من عدمه ".وردا على سؤال حول "امكانية وجود مباحثات بين ايران وامريكا في فيينا من عدمها؟" قال خطيب زادة : نحن سوف لن نجري اي مباحثات مباشرة او غير مباشرة مع الولايات المتحدة، طالما ان الاخيرة لم تف تماما بالتزاماتها في اطار القرار 2231 لكي تعود الى عضوية الاتفاق النووي وتجلس الى طاولة مفاوضات الاتفاق ".وبين ,ان مجموعة 4+1 طلبت منا لكي نحدد الية وقف اجراءاتنا التعويضية ايضا وان المسار واضح و يتعين على امريكا ان ترفع الحظر نهائيا وامكانية التحقق من صحة ذلك، ثم ستتخذ ايران اجراءتها وبعبارة اخرى نحن لدينا خطوة واحدة وليست هناك خطوات تدريجية.والخطوة الوحيدة هي ان تقدم الولايات المتحدة الامريكية على الغاء الحظر تماما، وايران في المقابل مستعدة لتوقف اجراءاتها التعويضية التي كانت قد اتخذتها ردا على نقض التعهدات من جانب الاطراف الاخرى"./انتهى2

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