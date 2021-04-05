2021/04/05 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلن مصدر محلي في ديالى عن مصرع أربعة أشخاص وأنتحار فتاة في حادثين منفصلين في المحافظة .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حادث تصادم عجلتين وقع على طريق بعقوبة - خانقين شمال شرق بعقوبة اسفر عن مصرع أربعة مدنيين .وفي حادث منفصل آخر أقدمت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما على الانتحار شنقا داخل منزلها في منطقة الحي العصري بأطراف الخالص شمال بعقوبة بسبب مشاكل عائلية بحسب التحقيقات الاولية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع أربعة مدنيين وانتحار فتاة في حادثين منفصلين بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع أربعة مدنيين وانتحار فتاة في حادثين منفصلين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).