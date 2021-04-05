2021/04/05 | 22:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى الداخلية بغداد – الزمان ناشد آلاف المواطنين ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الايعاز الى وزارة الداخلية لانجاز معاملات البطاقة الوطنية ، وتسريع حصول المتقدمين عليها وانهاء معاناة تأخيرها ، منذ شهرين.
وقال ممثلون عنهم انهم راجعوا فروع دوائر الجنسية في بغداد منذ شهور، وقدموا مستمسكاتهم بقصد […]
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وقال ممثلون عنهم انهم راجعوا فروع دوائر الجنسية في بغداد منذ شهور، وقدموا مستمسكاتهم بقصد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى الداخلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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