في رسالة موقعة باسمه.. الأمير حمزة يضع نفسه

2021/04/05 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، الاثنين، إنه "يضع نفسه بين يدي الملك"، مؤكدا البقاء "على عهد الآباء والأجداد" والالتزام بدستور المملكة.

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