2021/04/05 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، غايب العميري، اليوم الإثنين، عن نسبة عدد الملقحين من فيروس كورونا لعودة الحياة إلى “مجراها الطبيعي”، في العراق.وقال العميري، في حديث خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية: عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب هذه النسبة من الملقحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب هذه النسبة من الملقحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب هذه النسبة من الملقحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).