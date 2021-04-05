مدرب كوردي يحصل على ارفع شهادة دولية للتدريب في التايكوندو

2021/04/05 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل احمد طالباني مدرب المنتخب السويدي الاول للتايكوندو على ارفع شهادة تدريب من الاتحاد العالمي للعبة اليوم الاثنين.

ويعتبر احمد طالباني واحد من المدربين الكورد العالميين، حيث حصل على شهادة الحزام الاسود للمرحلة السابعة.

يذكر ان المدرب احمد طالباني يقيم في السويد، وهاجر من مسقط رأس كركوك قبل سنوات عدة.

PUKmedia / خاص

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