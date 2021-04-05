2021/04/05 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور كريم شكور محمد مسؤول مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني وعدد غفير من المعلمين والمثقفين، أقامت لجنة الموظفين التابعة للإتحاد الوطني مساء اليوم الأثنين أمسية تأبينية بمناسبة مرور أربعين يوما على رحيل برهان عبدالله الكرمكي أحد مدرسي قضاء خورماتو وأيضا عضو مركز تنظيمات حمرين.

وفي مستهل الأمسية القى كريم شكور كلمة أشاد فيها بدور المرحوم في عمله التدريسي والتعليمي خدمة لبناء القضاء، بعدها قدم كل من مسؤول لجنة الموظفين وإتحاد معلمي كوردستان كلمتين.

وفي الختام كرم ذوي المرحوم بدرع الأتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقامة أمسية تأبينية في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقامة أمسية تأبينية في خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).