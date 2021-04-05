تحذيرات من تفشي موجة رابعة لكورونا في اليابان

2021/04/05 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعربت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الإثنين، عن خشيتها من تفشي موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بطفرات جديدة من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أولمبياد طوكيو.وقال كوجي وادا، مستشار الحكومة بشأن الجائحة، إن سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت أول مرة في بريطانيا، ترسخت في منطقة أوساكا حيث انتشرت سريعا وملأت المستشفيات بكثير من الحالات الخطيرة بشكل أكثر مما تسبب فيه الفيروس الأصلي.وقال وادا "الموجة الرابعة ستكون أكبر...ينبغي أن نبدأ مناقشة كيف يمكن استخدام هذه الإجراءات الموجهة لمنطقة طوكيو".وأعلنت اليابان حالة الطوارئ مرتين شملت معظم أنحاء البلاد خلال العام المنصرم، كان أحدثها بعد العام الجديد عقب ظهور الموجة الثالثة والأشد فتكا من الجائحة.وقال متحدث باسم منظمي أولمبياد طوكيو إن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مناطق المدينة الواقعة في غرب اليابان، غير أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أصر على أن بلاده ستمضي في تنظيم الأولمبياد كما هو مقرر.وسجلت السلطات 249 إصابة جديدة في طوكيو اليوم، مقارنة مع ذروة الإصابات التي تجاوزت 2500 في يناير، فيما بلغ عدد الإصابات في أوساكا 341 انخفاضا من رقم قياسي بلغ 666 يوم السبت.المصدر: RT

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