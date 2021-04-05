الأردن:الأمير حمزة يوقع رسالة يؤكد فيها على ولائه للملك عبدالله+ نص الرسالة

2021/04/05 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين،

تفاصيل اجتماع ضم العديد من الأمراء، من

بينهم الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد

السابق.

وقال الديوان في بيان اليوم، (5 نيسان

2021)، أنه "بعد أن قرر جلالة الملك عبد

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