رئيس الوفد الخليجي:لمسنا عملا كبيرا في البصرة لاستضافة خليجي 25

2021/04/05 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم

د.حميد شيباني أن الاتحاد يدعم استضافة

العراق النسخة المقبلة من كأس الخليج

العربي"خليجي 25".

ووصل صباح أمس الأحد إلى محافظة البصرة

وفد خليجي برئاسة د.



حميد الشيب

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