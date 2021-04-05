لا تشتم المؤرخين

2021/04/05 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

التاريخ مدرسة لا يختلف اثنان على ذلك

وان اختلفوا ضاعت ثقافتهم ، ولا يوجد

شيء نقي في الدنيا فلابد من تسلل

العابثون اليه وعلى المستفيد التحقيق

والتدقيق فيما يريد لا ان ينتقي السيء

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