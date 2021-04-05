سعر الصرف.. نائب يحدد الموقف القانوني من الطعن به أمام القضاء واحتمالية تغييره من عدمها

وكان النائب عباس العطافي، أكد امس الأحد (4 نيسان 2021)، عدم إمكانية تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021.وقال العطافي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن تقديم طعن بقضية سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2021، كون هذه ليس فقرة وانما هو قرار حكومي وتم العمل به قبل أشهر من التصويت على القانون، فهو من صلاحية مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي".
وبين، أن "القوى السياسية والنواب سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وبخلاف ذلك سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخفيض سعر الصرف، خصوصاً ان هناك أكثر من (150) توقيع جمعوا لهذا الهدف".
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