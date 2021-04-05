نادي الناصرية يعود للمنافسة في بطولات ’عروس الألعاب’

2021/04/05 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نادي الناصرية الرياضي، الاثنين، عودته للمنافسة في بطولات "عروس الألعاب".

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وذكر بيان للنادي، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آذار 2021)، أن "نادي الناصرية عاد إلى المنافسة على الألقاب في بطولات عروس الالعاب، من خلال مشاركته في الدور الثاني من بطولة العراق لالعاب القوى التي يحتضنها ملعب الجادرية في كلية التربية بجامعة بغداد، بإشراف الاتحاد العراقي المركزي للعبة، بعد أن حاز الناصرية على المرتبة الخامسة في الدور الاول منها".

وقال رئيس الوفد صميدة حسين إن "نادي الناصرية ينافس أفضل الاندية واقوى العدائين في بطولة العراق الذي يشارك فيها 60 نادياً من عموم أنحاء العراق بمشاركة أكثر من ألف لاعب في مختلف السباقات" ، مشيراً إلى أن "المنافسة محتدمة ما بين النوادي، لاسيما أندية الجيش والشرطة والحلة والناصرية".

وأوضح حسين أن "لاعب الناصرية، كرار حيدر حاز على المرتبة الثالثة في سباق الثلاثة ألاف متر موانع وحصل ايضا على المركز الرابع في سباق 800 متر، فيما تمكن اللاعب علي جواد من الحصول على المركز الثاني في المجموعة والمرتبة الرابعة في نهائي 400 متر لفئة الشباب" .

وأعرب رئيس وفد نادي الناصرية عن "امنياته بتحقيق المزيد من الإنجازات في الدور الثاني من البطولة التي سيسدل الستار عنها مساء غدٍ الثلاثاء".

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