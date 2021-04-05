الكاظمي: منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل

2021/04/05 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن المنطقة عانت كثيراً، مشيراً الى أنه حان الوقت للمضي نحو المستقبل.

وقال الكاظمي بحسب وكالة الانباء العراقية إن “الإمارات وقفت إلى جانب العراق وشعبه في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار”.

وأضاف “نثمن مبادرة الإمارات الرائدة إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء وترميمهما”، معتبراً أن “زيارة البابا فرنسيس للعراق حملت رسائل مهمة أكدت جميعها أهمية تعزيز قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر”.

وتابع أن “منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل وأن تكون معاناتها جزءاً من الماضي”.

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