الكاظمي يثمن مبادرة الإمارات الرائدة في الموصل

2021/04/05 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ثمن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبادرة الإمارات الرائدة في الموصل،وقال / حسب الوكالة الرسمية/ إن : الإمارات وقفت إلى جانب العراق وشعبه في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار.وثمن الكاظمي مبادرة الإمارات الرائدة في إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء وترميمهما في الموصل .واكد ان زيارة البابا فرنسيس للعراق حملت كثيراً، مشيراً الى أنه حان الوقت للمضي نحو المستقبل.واشار الكاظمي الى ان : منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل وأن تكون معاناتها جزءاً من الماضي./انتهى3

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