الكاظمي: الإمارات وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد داعش وساهمت في إعادة الإعمار

2021/04/05 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن المنطقة عانت كثيراً، مشيراً الى أنه حان الوقت للمضي نحو المستقبل.وقال الكاظمي بحسب وكالة الانباء العراقية إن “الإمارات وقفت إلى جانب العراق وشعبه في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار”.وأضاف “نثمن مبادرة الإمارات الرائدة إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء …

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