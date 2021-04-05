2021/04/05 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قال المرشح لمنصب محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغه رغبته بتسميته محافظاً لذي قار.

وقال الخفاجي في أول تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي أبلغه برغبته بتكليفي بمنصب محافظ ذي قار".

واضاف ان "الامر سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشح أحمد الخفاجي لـ "بغداد اليوم" : الكاظمي أبلغني رغبته بتسميتي محافظاً لذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشح أحمد الخفاجي لـ "بغداد اليوم" : الكاظمي أبلغني رغبته بتسميتي محافظاً لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).