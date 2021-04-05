التجارة: وتيرة متصاعدة بتجهيز مادتي السُكّر والزيت في بغداد والمحافظات

2021/04/05 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التجارة، الاثنين، مواصلة المواقع والفروع في بغداد والمحافظات استلام وتجهيز مادتي السكر والزيت لوكلاء المواد الغذائية ضمن المفردات التموينية وبوتيرة متصاعدة.

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وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 نيسان 2021)، إن "فروع الشركة في الموصل مجمع الكرامة1 جهز مادتي السكر بكمية ( 1000) طن وزيت الطعام بكمية (200) طن لمناطق المحافظة (حميدات، فايدة، تلكيف، القوش، الشيخان، وأنه، الشفاء، الرفاعي، الحدباء، العربي) وفي البصرة العمل مستمر بتحميل وتفريغ مادتي السكر وزيت الطعام في المخازن اذ تم تجهيز مادة السكر بواقع (2239.339) طن و زيت الطعام (1857) طن".

وأضاف أن "واسط مستمرة بتجهيز مادتي السكر بكمية (2395) طن وزيت الطعام بكمية ( 933) طن إلى الوكلاء لتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية لمناطق ( ناحية واسط ، البشائر ، الحي ، الموفقية ، العزيزية ، النعمانية ، الأحرار ) و كركوك جهز مادتي السكر بكمية (1283) طن وزيت الطعام بواقع ( 362) والديوانية جهز مادتي السكر بكمية ( 700) طن وزيت الطعام بكمية ( 259) طن لمناطق المحافظة (الدغارة، مهناوية، السنية، الشافعية، سومر)".

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