التجارة تؤكد تجهيز مادتي السكر والزيت لوكلاء المواد الغذائية ضمن المفردات التموينية

2021/04/05 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التجارة، الاثنين، مواصلة المواقع والفروع في بغداد والمحافظات استلام وتجهيز مادتي السكر والزيت لوكلاء المواد الغذائية ضمن المفردات التموينية وبوتيرة متصاعدة. وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فروع الشركة في الموصل مجمع الكرامة1 جهز مادتي السكر بكمية ( 1000) طن وزيت …

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