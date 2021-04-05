2021/04/05 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع حسن كريم الكعبي، و حيدر الجابري، مدير المكتب الاعلامي للسيد مقتدى الصدر نتائج زيارة بابا الفاتيكان للعراق.وذكر بيان صادر عن الكردينال ساكو ان اللقاء الذي عقد في مقر البطريركية بالمنصور تناول زيارة قداسة البابا فرنسيس، و إحترام التنوع والتعددية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاردينال ساكو يبحث مع الكعبي والجابري نتائج زيارة البابا واحترام التنوع والتعددية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاردينال ساكو يبحث مع الكعبي والجابري نتائج زيارة البابا واحترام التنوع والتعددية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).