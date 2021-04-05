إطلاق تطبيق YouTube Kids فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة العربية

2021/04/05 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت YouTube اليوم عن إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتيح تطبيق YouTube Kids للعائلة والأطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.تم إنشاء تطبيق YouTube Kids خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشر، وهو تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوعًا يناسب جميع أفراد […]

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