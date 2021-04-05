خسائر النفط تتجاوز 4% عند التسوية مع مخاوف زيادة الإمدادات

2021/04/05 | 23:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط "برنت" أدنى 63 دولاراً، مع مخاوف زيادة الإمدادات.

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