إقليم كردستان يعلن حظر التنقل مع المحافظات ويستثني فئات معينة

2021/04/05 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت داخلية إقليم كردستان، حظر التنقل مع المحافظات العراقية، مع استثناء فئات معينة.

وقالت داخلية الإقليم في بيان، إنه "تقرر تعليق التنقل بين إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، مع استثناء الجهات المسموح لها شريطة إجراء فحص كورونا، ولا سيما الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية".

وأضافت، ان "سكنة إقليم كردستان، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات إقليم كردستان، فضلاً عن التجار والمستثمرين غير مشمولين بالقرار".

وأكدت الداخلية "استمرار الحركة التجارية بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية مع المراعاة الكاملة للإجراءات الوقائية".

ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم، مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئي المعمول به سابقاً، والذي فرض حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان مع المحافظات العراقية 3 أيام من الأسبوع.

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