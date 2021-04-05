’جاموس’ يصطدم بعجلة تقل طبيبة ومرافقها ويودي بحياتهما جنوبي صلاح الدين

2021/04/05 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفيت طبيبة مع مرافقها، الإثنين، أثناء توجههما إلى واجبهما جراء اصدام العجلة التي يستقلانها بـ "جاموس" جنوبي محافظة صلاح الدين.

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وذكر "تلفزيون الملوية" المحلي، وتابعه ناس، (5، نيسان 2021)، أن "مركبة الدكتورة بنين علي جاسم تعرضت لحادث سير على طريق سامراء - الضلوعية بسبب عبور جاموس أمام المركبة أدى إلى اصطدام المركبة به، وانقلابها ووفاة الدكتورة مع مرافقها إبراهيم محمد قاسم، أثناء توجههم لواجب طبي في قضاء الضلوعية".

وتشهد مناطق في محيط قضاء سامراء حوادث مماثلة كهذه، أودت بحياة عدد من الأشخاص بينهم أطباء.

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