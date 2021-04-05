مقتل مسؤول مكتب العشائر للتيار الصدري في ذي قار

2021/04/05 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل مسؤول مكتب العشائر للتيار الصدري في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين اغتالوا، مساء اليوم، علي الزريجاوي مسؤول مكتب العشائر للتيار الصدري في محافظة ذي قار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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