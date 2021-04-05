العثور على كدس للأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة شمال بغداد

2021/04/05 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على كدس للأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة في منطقة النباعي شمال العاصمة.وذكر بيان للقيادة ان كدس احتوى اسلحة واعتدة متنوعة وجميعها جديدة وصالحة للعمل./انتهى3

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