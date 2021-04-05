منتخب مصر للشباب في سلاح السيف يتوج بذهبية منافسات الفرق ببطولة العالم

2021/04/05 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من الثالث من نيسان الى الحادي عشر من الشهر ذاته وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب.وبحسب الاعلام المصري ,مثل المنتخب الوطني المصري للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف مازن العربي و إياد معروف و أدهم معتز وزياد نوفل ", ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل ".وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم الثالث عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج بالميدالية الذهبية وروسيا تحصل على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية ".وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم واحد عالميا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.بينما تأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على بولندا في ربع النهائي بنتيجة 45-37، تأهل شباب لربع النهائي بعد الفوز على منتخب هونج كونج في دور الـ16 بنتيجة 45-32.وانتهت أمس فعاليات منافسات الناشئات لسلاح السيف للفردي، حيث توجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز بالميدالية الذهبية وتوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم".وتوج في منافسات الناشئين الروماني سوفار بالميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي".ويشارك في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا"./انتهى2

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