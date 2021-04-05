نافذة على المجتمع، تناقش “الابتزاز الإلكتروني”، الشباب يلتجؤون للكلوب هاوس لمناقشة مواضيع مهمة

2021/04/05 | 23:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال بعد ان اكتسب تطبيق “كلوب هاوس” الخاص بالمحادثات السمعية شعبية كبيرة في الأشهر الاخيرة مما جلب اغلب الشخصيات المؤثرة من الصحفيين والسياسين والمشاهير في العديد من الدول للدخول في محادثات مفتوحة ساهم هذا الشيء من إن يجعل الملايين حول العالم يستخدمون هذا التطبيق، ولان مجتمعنا اصبح يواكب عالم مواقع التواصل الاجتماعي بدأ الشباب الايزيدي أيضاً يلتجئ الى هذه المنصة لطرح مواضيع مختلفة …

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