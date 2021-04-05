جرو... سيدة تحقق حلمها بافتتاح مشروعها الخاص

2021/04/05 | 23:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها العائلة الكردية في اقليم كردستان فرضت على النساء ايجاد فرص عمل او فتح مشاريع لمساعدة الرجل في بناء العائلة, وتحقيق ذاتها وطموحها في مجال الحياة.

جرو العسكري احدى النساء في مدينة السليمانية اختارت تحقيق حلمها بعد طول انتظار , بافتتاح معمل صغير للتجهيزات الغذائية ووظفت معها مجموعة نساء عاملات.

تقول صاحبة المشروع جرو العسكري لـ PUKmedia، "كان حلمي ان افتح مشروعا خاصا بي ,وتحقق الحلم بافتتاح معمل صغير للتجهيزات الغذائية يضم 6 من العاملات النساء يقمن بتحضير الوجبات الجاهزة من الكبة والبورك والبتيتة جاب وعجين اللحم وتجهيز الأكلات المختلفة للبيت ايضا حسب الطلب".

وعن نجاح المشروع وطموحها تقول "التحدي والشجاعة والصبر هو اساس نجاح كل مشروع حتى لو كانت الامكانيات ضعيفة ,لان الامل يصنع المعجزات, طموحي ان يكبر المشروع واستطيع توظيف عدد اكبر من النساء ليكون النجاح اكبرا, النساء هنا دخلت في أعمال ومشاريع كثيرة تحتاج الى الدعم فقط لتستمر لتكون جنبا الى جنب مع الرجل في رفع الوضع الاقتصادي الذي يعاني بسبب الأزمات التي تمر بها المنطقة."

واضافت رسالتي الى النساء حققو احلامكن خارج البيت ,كن كما تردن انتن , انتصرن على انفسكن بالعمل ,وحب النجاح ,لا شيء مستحيل مادام هناك اصرار وعزيمة, مهما طال الوقت هناك فرصة اخرى ,انتهزن اللحظة لا تنتظرن احدا ,قفن على اقدامكن واهربن الى النجاح."

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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