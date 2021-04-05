2021/04/05 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع- مهدي الربحاويحدد فريق غاز الشمال، اسباب خسارته امام نادي الاعظمية في الدوري الممتاز لكرة السلة.وقال الامين المالي لنادي غاز الشمال حسين ضاحي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "سبب خسارة الفريق امام الاعظمية ضمن منافسات دوري السلة الممتاز الى فارق الخبرة بين الفريقين لاسيما وان الاعظمية له باع طويل في دوري السلة". واضاف، إن "الفارق في الاداء كان واضحا خلال اشواط المباراة حيث تقدم الاعظمية في الربع الاول من اللقاء بنتيجة (15 – 9 ) وجدد تفوقه بالربع الثاني بـ ( 31 – 20 ) واستثمر اندفاع لاعبيه بالربع الثالث من اللقاء بنتيجة ( 39 – 48 ) قبل ان تنتهي المباراة لصالح الضيوف بـ ( 74 – 55 )" . واوضح ضاحي، ان "الجهاز الفني للفريق يعمل على الارتقاء بمستوى غاز الشمال خلال الادوار المقبلة رغم الازمة المالية التي يمر بها النادي التي تقف عائقا امام طموحات الفريق في الوصول الى مراكز متقدمة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاز الشمال يحدد أسباب خسارته أمام الأعظمية في دوري السلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاز الشمال يحدد أسباب خسارته أمام الأعظمية في دوري السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).