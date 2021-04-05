مستشار رئيس البرلمان لـ NRT.. فساد كبير في ملف تعويضات المناطق المستعادة

2021/04/05 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مستشار رئيس البرلمان لشؤون الأقليات عماد يوخنا، الاثنين، عن تلكؤ كبير وفساد ملف التعويضات للمتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية في المناطق المستعادة من داعش، فيما أشار إلى اللجان التي تم تشكيلها لإستلام المعاملات لم ترتق إلى مرحلة التعويض ولم يتسلم المواطن أي مبالغ.

وقال يوخنا في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (5 نيسان 2021)، إن "قلة الكادر الذي يعمل على هذا الملف وكثرة الإجراءات الروتينية ووجود فساد مالي وإداري وتزوير تسببت بتلكؤ العمل على تعويض المواطنين، فضلا عن أن العمل وتقدير حجم الخسائر يتبع مزاجيات بعض العاملين حيث يتم تقدير المستحقات أكثر لبعض الأشخاص وأقل لآخرين وبالتالي هناك فوضى كبيرة تسببت بعدم حسم هذا الملف حتى بعد مرور 4 سنوات والناس لازالت تراجع ولم تتسلم اي مبالغ".

وأضاف، أنه "كان الأجدر بالحكومة تشكيل لجان طواريء في المحافظات التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية ويكون الصرف سريعا في داخل كل محافظة فمن غير الممكن عدم الثقة بالمحافظ والموظفين الإداريين الذين لايستطيعون حسم تلك الملفات وتوزيع المبالغ بدلا عن الإجراءات المطولة بترويج المعاملة ثم ذهابها إلى بغداد للجنة المركزية للتدقيق وتعود وهناك طلبات لصحة صدور وأوراق ومراجعات ترهق المواطن".

وأوضح يوخنا، أنه "لايوجد إستهداف للمكون المسيحي بعينه، لكن الأقليات بصورة عامة تشعر بالغبن كونها أكثر تضررا ولم يكن لهم ذنب في ما حصل، اوالمكونات الأخرى متصارعة قسم منها مع الحكومة أو مع قوات مسلحة خارجة عن إطار الدولة أو فصائل وكذلك قسم منها مع داعش، هناك تلاعب في هذا الملف يشمل او يقع ضمن الفساد المالي والإداري، والضحية من كل ذلك هو المواطن الذي كان الضحية ولم يتم تعويضه"، وتابع، ان "هناك دور تدمرت بالكامل جراء الحرب أو بسبب إرهاب داعش في مناطق سهل نينوى، بطماية، تل أسقف، القوش، الحمدانية، وبعشيقة فيها دمار كبير والحكومة لغاية اليوم تتحدث بازدواجية وكلامها للاعلام يختلف عن ماموجود على أرض الواقع".

وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة جادة في حسم هذا الملف وتبذل جهدا كبير وتحول أقوالها إلى أفعال فليس بالإمكان أن ينتظر المواطن إلى زمن غير معلوم ليتم تعويضه، لغاية الان لايوجد أي دير تمت إعادة بناءه ولا كنيسة والحكومة تطالب المسيحيين بالبقاء والعمل على إعمار مناطقهم"، لافتا إلى "وجود مبادرات دولية وتبرعات للكنائس الا ان الجهد الحكومي مايزال ضعيف جدا".

وأكد يوخنا على أهمية "وجود حراك نيابي يتحرك على الملف ليكون حافزا للحكومة من خلال لجنة الهجرة والمهجرين وأيضا وزارة الهجرة هي معنية بهذا الملف والأمانة العامة لمجلس الوزراء، من موقعي سأتحرك مع النواب عن جميع الأقليات لنشكل فريق واحد للضغط على الحكومة من أجل تفعيل اللجان المعنية بشكل أكبر وتقليل الإجراءات الادارية التي تعرقل عملية التعويضات، وعلى الرغم من أن التخصيصات في الموازنة لهذا الملف ليست بالمستوى المطلوب الا انه يتوجب على الحكومة أن تبدأ على الأقل بتعويض الأكثر ضررا وتذهب تدريجيا إلى الأقل".

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