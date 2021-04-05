دولة مجاورة للعراق تسجل 193 وفاة واكثر من 42 الف إصابة بكورونا

2021/04/05 | 23:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل

193 وفاة و42 ألفا و551 إصابة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 25 ألفا و627

شخصا من كورونا، لترتفع حصيلة

المتعافين إلى 3 ملايين و1

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