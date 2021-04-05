عالم بريطاني: فئة الشباب تواجه خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاح

2021/04/05 | 23:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عالم الأوبئة البريطاني نيل

فيرغسون، إن فئة الشباب تواجه خطر تجلط

الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

المضاد لفيروس كورونا.

وأشار العالم الذي تلقى لقاح "أكسفورد"

إلى أن خطر الإصابة بجلطات دموية غير

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